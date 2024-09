Nädalavahetusel vallutavad Haapsalu tänavad eelmisest sajandist tuttavad sõidukid ja toonase moe järgi riietunud inimesed, sest tulemas on Vintage Weekend.

Varem nostalgiapäevade nime all peetud, kuid viimased kolm aastat Vintage Weekendi nime kandev retropidu toimub juba 20. korda. „Sel aastal on meil 20 aasta juubel, aga seda me eriti ei tähista,” ütles Vintage Weekendi peakorraldaja Roman Sultangirejev. „Mõtted on juba 21. juubeli tähistamisel,” lisas ta.