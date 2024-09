Tuleval suvel astuvad Iloni Imedemaa õuel üles Piip ja Tuut, kes mängivad teatritükki Ilon Wiklandi elust.

Iloni Imedemaa haridusjuhi Annes Suislepa sõnul kutsus Piibu ja Tuudu tema. „Ilon Wiklandil on järgmisel aastal 95 aasta juubel ja mõtlesin, et seda võiks kuidagi erilisemalt tähistada,“ ütles Suislep. Ta lisas, et Piip ja Tuut on ka varem käinud Iloni Imedemaal esinemas, kuid toona astusid nad üles oma tükiga.