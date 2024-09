Galerii: vanasõidukid vurasid läbi linna

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 99

Laupäeva keskpäeval vuras läbi Haapsalu umbes tunni aja pikkune vanasõidukite rongkäik, mis on läbi aegade olnud üks retronädalavahetuse tõmbenumbritest. Nüüdki meelitasid sõidukid, mille ühine tunnus oli, et nad kõik on eelmisest sajandist, tänavate äärde suure rahvahulga, kuigi eks ilus ilm mängis ka oma osa.

Mitmendat aastat alustasid retrosõidukid oma teekonda Vasikaholmi parklast. Lossiplatsil Vintage Weekendi laupäevast programmi alustanud ansambel Vares ei jõudnud esimese looga veel lõpulegi, kui esimesed rongkäigulised juba lossiplatsile saabusid. Võibolla seletab kiiret sõitu see, et kõige ees saabunud külgkorviga ringrajamootorratas on ikkagi võistlusmootorratas ja kiire sõiduga harjunud.

Nagu ikka sõitsid rongkäigu peas väiksemad liiklusvahendid – jalg- ja mootorrattad ning võrrid ehk sääreväristajad, kuigi neid jätkus paraadile ka hiljem ja mõned ratturid sõitsid rahva eest.

Kui esimestel aastatel oli rongkäigus peaasjalikult Nõukogude Liidus toodetud sõidukid – Zaporožetsid, Žigulid, Moskvitšid, Nivad, Volgad ja sekka ka mõni Tšaika -, siis aastatega on pilt tunduvalt kirjumaks muutunud. Sellelgi korral oli paraadil üsna rohkelt Läänes toodetud autosid alates suurtest ja pilkupüüdvatest ameeriklastest, lõpetades tillukeste Poolas toodetud Fiatidega. Sinna vahele mahtus nii Volkswageni põrnikaid, Trabante, Citroëne kui ka muud marki sõidukeid. Kui mõni hilisema väljalaskeaastaga auto on ehk veel igapäevases kasutuseski, siis vanimatel paraadil osalenud sõidukitel on turjal juba enam kui sada aastat.

Sõiduautode seas vuras läbi linna Kirovetsi traktor, mitu veoautot, millest üks uhkete vuntsidega eriti edevaks tuunitud, ning kohal oli ka Järva-Jaani päästeauto.

Eestlaste kõrval oli Vintage Weekendile oma sõidukeid näitama tulnud lätlased ja soomlased.

Paraadil osalenud sõidukeid said soovijad pärast ka lähemalt uurida. Suurimad ja uhkeimad neist olid välja pandud lossiplatsile, kuid suurem osa sõidukeid mahutati Krahviaeda, kus nad hõivasid suurema osa tenniseväljakute ja lastekunstikooli vahelise haljasala.