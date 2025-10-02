Hestia ehitab uue korpuse ja konverentsiala ning laiendab vee- ja saunaspaad

Foto ja eskiis: Hestia Hotel Group
Hestia Hotel Haapsalu Spa alustab oktoobris laienemist uue hotellikorpuse ehitusega.
Uus hoone kerkib olemasoleva hoone kõrvale, praeguse parkla kohale. Parkimiskohad siirduvad uue hoone alla.
Laienemisega lisandub hotellile 60 rõduga numbrituba, millest pooled avanevad vaatega Väikesele viigile ja teine pool promenaadile. Lisaks kasvab vee- ja saunaspaa ning rajatakse uus, kuni 150 inimest mahutav konverentsiala.
Uus hoone valmib eeldatavalt 2027. aasta alguses. Investeeringu kogumaht on hinnanguliselt 8 miljonit eurot.
„Meil on hea meel panustada Haapsalu arengusse.