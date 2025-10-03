Sõnaränd toob Haapsallu kolm kirjanikku

Kuula artiklit, 2 minutit ja 5 sekundit 0:00 / 2:5

7. oktoobril läheb üheksateistkümnendat korda liikvele Eesti Kirjanike Liidu korraldatav tuur „Sõnaränd”. Selle käigus kohtuvad kolmeliikmelised kirjanike seltskonnad lugejatega 17 asutuses üle Eesti.

Kohe teisipäeval, 7. oktoobril kell 17.30 kohtuvad Haapsalu raamatukogu lugemissaalis, lugejatega Jelena Skulskaja, Jaan Pehk ja Triin Soomets.

Skulskaja on armastatud kirjanik, tõlkija ja ajakirjanik, kelle loomingus põimuvad poeetiline tundlikkus ja terane ühiskonnataju. Pehk on tuntud kui laulja, poeet ja laulukirjutaja, kelle lood ja tekstid on täis soojust, huumorit ja helget melanhooliat. Soomets on aga üks silmapaistvamaid eesti nüüdisluuletajaid, kelle tekstid tunnetavad kergust ja sügavust, mängivad keele ning olemise varjunditega.

Läänemaa koolides kohtub noorte lugejatega Tähekese ja Hea Lapse toimetus.

„Raamatukogutuur on igal aastal lugejatele suurt huvi pakkunud. Mis saakski olla toredam, kui lemmikautorid tulevad koju jätte,” sõnas kirjanike tuuri korraldaja Liisi Iling.

„Sõnaränd katab kogu Eesti, külastatakse suuremaid saari, Võrumaad, Narvat ja näiteks Viljandit. Kokku jõuab tuur 14 maakonda. Kampa lööb tõeline kirjanduslik kahurvägi. Näiteks osalevad tänavu raamatukogutuuril Kristiina Ehin, Jaan Pehk, Eva Koff, Epp Petrone, Wimberg, Kauksi Ülle, Mika Keränen, Sveta Grigorjeva, Lilli Luuk ja paljud teised suurepärased Eesti kirjanikud,” lisas Iling.

„Tuur annab muuhulgas võimaluse kogeda, kui meeldiv ja sõbralik tegelane on eesti kirjanik,” ütleb Eesti kirjanike liidu esinaine Maarja Kangro. „Lugeja ei pea kodunt kaugele minema, et kuulda, miks mõni teos on loodud just nõnda ja mida kirjanik kõige sellega mõtleb. Lisaks tutvustab iga kirjanik raamatuaasta puhul mõne teise eesti autori raamatut, mis on talle tähtis. Infot saab neilt kohtumistelt rohkesti.”

„Sõnaränd” kestab 15. oktoobrini, üritus on külastajatele tasuta.