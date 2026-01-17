Mängukeskus sulgeb juba uksed

Kuula artiklit, 1 minutit ja 26 sekundit
0:00 / 1:26
Kunagises teedevalitsuse majas tegutsenud Mimoosi mängukeskus lõpetab. Foto Malle-Liisa Raigla.
Uuemõisas kaks ja pool kuud tegutsenud mängukeskus paneb veebruari lõpus uksed kinni.
Kunagises teedevalitsuse majas Tallinna mnt 70 alles sügisel tegevust alustanud Mimoosi mängukeskus lõpetab tegevuse, kuid alles jääb väiksem mängutuba.
Mängukeskust pidav Ave Tapner ütles, et üürilepingus on punkt, mis ütleb, et omani
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam