Mängukeskus sulgeb juba uksed

Kunagises teedevalitsuse majas tegutsenud Mimoosi mängukeskus lõpetab. Foto Malle-Liisa Raigla.

Uuemõisas kaks ja pool kuud tegutsenud mängukeskus paneb veebruari lõpus uksed kinni.

Kunagises teedevalitsuse majas Tallinna mnt 70 alles sügisel tegevust alustanud Mimoosi mängukeskus lõpetab tegevuse, kuid alles jääb väiksem mängutuba.

Mängukeskust pidav Ave Tapner ütles, et üürilepingus on punkt, mis ütleb, et omani