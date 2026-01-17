Lääne Elu ennustusvõistlus: Milano – Cortina d’Ampezzo taliolümpia 2026

Kuula artiklit, 1 minutit ja 18 sekundit
Milaano olümpia maskott Tina. Foto olympics.com
Traditsiooniliselt koos suurvõistlustega peetav Lääne Elu ennustusvõistlus tuleb selgi korral, kui Itaalias suurlinnas Milanos ja talikuurordis Cortina d’Ampezzos peetakse 6.–22. veebruaril 25. taliolümpiamängud.
Ennustusvõistlusel osalemiseks tuleb ajalehest välja lõigata talong, täita see ära ning saata aadressil Lääne Elu, Posti 30, Haapsalu, 90504. Arvesse lähevad hiljemalt 5. veebruari postitem
