Jää häirib Virtsu-Kuivastu laevaliinil liiklust

Kuivastu-Virtsu liinil sõidavad parvlaevad Piret ja Tõll. Foto Urmas Lauri.

Mandri ja suursaarte vahel laevaliine käigus hoidva TS Laevade teatel võib Virtsu-Kuivastu liinil tuule ja selle mõjul tekkinud rüsijää tõttu reis tavapärasest kauem kesta.

„Rüsi- ja pressjää tekitab enim probleeme Virtsu sadamas, aga probleeme on tervel ülesõidul, sest tegu on ühtlase suure massiga,” selgitas reedel Lääne Elule TS Laevade la