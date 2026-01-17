Jää häirib Virtsu-Kuivastu laevaliinil liiklust

Kuula artiklit, 1 minutit ja 41 sekundit
0:00 / 1:41
Kuivastu-Virtsu liinil sõidavad parvlaevad Piret ja Tõll. Foto Urmas Lauri.
Mandri ja suursaarte vahel laevaliine käigus hoidva TS Laevade teatel võib Virtsu-Kuivastu liinil tuule ja selle mõjul tekkinud rüsijää tõttu reis tavapärasest kauem kesta.
„Rüsi- ja pressjää tekitab enim probleeme Virtsu sadamas, aga probleeme on tervel ülesõidul, sest tegu on ühtlase suure massiga,” selgitas reedel Lääne Elule TS Laevade la
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam