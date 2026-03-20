Politsei keelab homsest läänerannikul merejääle mineku

Kiiresti halvenevate jääolude ja jää kiire sulamise tõttu keelab politsei- ja piirivalveamet alates 21. märtsist merejääle mineku Pärnu-, Saare-, Hiiu- ja Lääne maakondades.

Keeld kehtib nii jalgsi kui ka maismaa transpordivahendiga jääle minekule. Jäälemineku keeld ei puuduta kutselise kalapüügi kalureid kalapüügiloa alusel mõrra- ja võrgupüügil.

Lääne prefektuuri merepääste koordinaatori Karet Akkaja sõnul on viimastel päevadel lääneranniku jääolud kiiresti muutunud ja jääl viibimine on muutunud ohtlikuks. „Soojad ilmad kiirendavad jää sulamist, mis muudab selle ebastabiilseks, liikuvaks ja kohati petlikult õhukeseks. Seetõttu keelame alates homsest jääle mineku,“ ütleb Akkaja.

Kuigi jääle minek on keelatud, on PPA merepäästeüksused jätkuvalt valmis igale väljakutsele reageerima. „Meie töö algab ennetusest. Keeld ei ole karistus, vaid vajalik samm selleks, et vältida õnnetusi ja kaitsta inimelusid,“ rõhutab Akkaja.

Varasemad aastad on näidanud, et hoolimata hoiatustest ja keeldudest leidub alati inimesi, kes riskivad oma eluga. Lääne prefektuuri merepääste koordinaatori sõnul on just ennetav käitumine kõige olulisem: „Ohtlike olukordade vältimine ja teiste hoiatamine on ülioluline. Eriti teeb muret, kui näeme lapsi jääl mängimas — tuule suuna muutus võib jääd kiiresti kaldast eemale nihutada. Kui märkate kedagi jääle minemas või näete abivajajat, tuleb kohe helistada numbrile 112. Meie eesmärk on, et kõik jõuaksid turvaliselt koju. Palume keelust kinni pidada.“

Ennetavad soovitused PPA-lt:

Ära mine jääle, isegi kui see tundub silmaga vaadates tugev.

Selgita lastele ja eakatele, miks jääle minek on praegu ohtlik.

Ära alahinda tuule, hoovuste ja sulailma mõju jääle.

Jaga infot ka sõprade ja kogukonnaga – teadlikkus aitab ära hoida õnnetusi.