Haapsalu linnavolikogu 5. istung toimub reedel, 27. märtsil kell 14 volikogu saalis / Zoomis.

Istung jälgitav: „Istungi ülekanded”.

Päevakord

  1. Arupärimisele vastamine.
  2. Arupärimisele vastamine.
  3. Arupärimisele vastamine.
  4. Haapsalu linnavolikogu 24.11.2017. a määruse nr 1 „Haapsalu linna ametiasutuse palgajuhend”muutmine.
  5. Haapsalu linnavolikogu 17.06.2016. a määruse nr 52 „Haapsalu linna kaasava eelarve menetlemise kord”muutmine.
  6. Omafinantseeringu garanteerimine projektile „Herjava vee- ja elukeskkonna arendus”.
  7. Haapsalu kunstikooli ja Cyrillus Kreegi nim Haapsalu muusikakooli ümberkorraldamine.
  8. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja lepingu sõlmimiseks.
  9. Linnavalitsuse info.

Eelnõudega saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse kodulehel: „Päevakorra teated”.Vastu võetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid”.

Lauri Luik

volikogu esimees

