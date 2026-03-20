Lääne Elu paberleht laupäeval, 21. märtsil

Piirsalu parki on mitu huvilist
Piirsalu kaitsetööstusparki kolimisest on huvitatud kaks ettevõtet, kuid pargi planeering on veel koostamisel. Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa sõnul on praegu pooleli keskkonnamõjude hindamine. Kevadel on plaan teha uuringud metsise kohta, misjärel saavad keskkonnamõjud tõenäoliselt suveks teatavaks.
Hinneteta tunnistus – lapsele piits või präänik?
Haridus- ja teadusministeerium arutleb viiepallisüsteemi kaotamise üle algkoolis ja osalt ka põhikoolis, sest hinded olevat ajale ammuilma jalgu jäänud.
Andry Arro – mees, kes tõi fääri kirjanduse Eestisse
Lasteraamat „Lapik küülik” oli esimene fääri keelest eesti keelde tõlgitud teos. Seda tänu Noarootsist pärit Andry Arrole, kes kuulub maailma aktiivseimate fääri keele tõlkijate hulka.