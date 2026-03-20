Lääne Elu paberleht laupäeval, 21. märtsil

Piirsalu parki on mitu huvilist

Piirsalu kaitsetööstusparki kolimisest on huvitatud kaks ettevõtet, kuid pargi planeering on veel koostamisel. Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa sõnul on praegu pooleli keskkonnamõjude hindamine. Kevadel on plaan teha uuringud metsise kohta, misjärel saavad keskkonnamõjud tõenäoliselt suveks teatavaks.

Hinneteta tunnistus – lapsele piits või präänik?

Haridus- ja teadusministeerium arutleb viiepallisüsteemi kaotamise üle algkoolis ja osalt ka põhikoolis, sest hinded olevat ajale ammuilma jalgu jäänud.

Andry Arro – mees, kes tõi fääri kirjanduse Eestisse

Lasteraamat „Lapik küülik” oli esimene fääri keelest eesti keelde tõlgitud teos. Seda tänu Noarootsist pärit Andry Arrole, kes kuulub maailma aktiivseimate fääri keele tõlkijate hulka.

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT