Lasteaedade tantsufestival tõi lavale üle 250 väikese tantsija

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 6

Neljapäeva õhtul täitus Haapsalu kultuurikeskus juba teist aastat järjest rõõmsa melu ja liikumisrõõmuga, kui toimus Läänemaa lasteaedade tantsufestival.

Mullu alguse saanud ettevõtmine on kasvanud oodatud traditsiooniks – tänavu astus lavale koguni 13 maakonna lasteaeda ning esinejaid oli enam kui 250.

Õhtu avasid Vormsi noored, kes on saarel kokku pannud enda show tantsurühma – Vormsi Noorte Showtants. Tantsutrupp tegutseb juba 2019. aastast alates ning ühendab kõiki tantsuhuvilisi Vormsi koolilapsi esimesest klassist gümnaasiumini. Rühma juhendab Madli Paulus.

Seekordse festivali teemaks oli „Floora ja fauna“, mis tõi lavale mitmekesise looduse kogu oma värvikuses. Teema pakkus lastele ja juhendajatele rohkelt loov