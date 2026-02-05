Rekordmadal veetase Väinameres takistab laevasõitu

Parvlaev Tiiu Rohukülas. Foto: Juhan Hepner

Parvlaevaliiklus Väinameres on väga madalale langenud mereveetaseme ja keeruliste jääolude tõttu mitmel liinil häiritud.

Hiiumaa liini haldava TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro ütles Lääne Elule, et veetaseme kriitiline piir, mille puhul tuleb aluse piisava süvise tagamiseks teenindada esmajärjekorras elutähtsaid kaupu vedavaid sõidukeid ning alles siis vastavalt võimalusele teisi, on umbes 70 cm alla keskmise EH2000 kõrgussüsteemi (rahvakeeli Amsterdami nulli) kohaselt.

„Oleme sellele olukorrale lähedal, aga konkreetselt otsustab laeva kapten sõltuvalt paljudest nüanssidest,” rääkis Kivro. „Oleme broneerimissüsteemis piiranud raskete sõidukite arvu ning siiani ei ole broneeringuga raskeid veoseid veel maha jäänud.”

„Kui veetase veelgi langeb, piirame raskete veoste arvu veelgi ning kapten teeb jooksvalt otsuseid sadamas – kas tuleb jätta mõni eelbroneeringuga veok maha või saab võtta mõne veoki hoopis peale. Sõiduautodele seni piiranguid ei ole,” ütles Kivro kolmapäeva pärastlõunal.

Raskete veokite kohtade arvu on Kivro sõnul mõnevõrra