Ennustusmängu võitis Kalju Viidas

Ennustusmängu OM 2024 Pariis lõpp kujunes eriti pingsaks. Määravaks sai viimane küsimus ehk meeste korvpalliturniiri esikolmiku äraarvamine.

Hiilgavalt viskas ennustuskorvi oma vastuse Kalju Viidas, kes arvas kolm esimest eksimatult – USA, Prantsusmaa ja Serbia. Maksimaalsed kuus punkti teenisid veel kaks selgeltnägijat – Väino Tõkke ja Kalmer Raudsik.

Kokkuvõttes osutus parimaks Viidas, kes kogus 16 punkti.

Raudsiku ja Delvis Tõkke saagiks jäi 15 punkti. Nemad kolmekesi saavad ka auhinna ja selleks palume neil läbi astuda tööpäeviti kella 16ni Lääne Elu toimetusest.

Võitjatele järgnes Karin Tammsaar 14 punktiga, olles ühtlasi parim naisennustaja. Epeevehkleja Nelli Differt lausuks Tammsaare neljanda koha puhul ilmselt, et teab, mida Karin praegu tunneb.

Järgnesid 13 punktiga Valter Puda ja Väino Tõkke.

12 punkti – Sandra Vassiljev, Jaan Õunapuu, Eha Karro ja Raivo Tammepõld.

11 punkti – Lauri Tanner, Olev Karro, Gerda Algre, Kaido Põder, Jaak Valdre, Ojar Ambros, Marko Tammepõld.

10 punkti – Rein Odar, Lea Oder, Hergo Tasuja, Elo Volmer.

9 punkti – Reet Kopli, Erkki Kasenurm, Lisli Pak, Pilvi Kadakas.

Ülejäänud osavõtjad piirdusid lahjema punktisaagiga.

Küllaltki pessimistlikult suhtuti Eesti sportlaste medalivõimalusse. 18 korral 58st arvati, et sellega meie olümpialased hakkama ei saa. Kodurahu huvides ei hakka nende selgeltnägijate nimesid siiski avaldama, sest Kapo aastaraamatu koostajad panevad teraselt tähele iga väiksemagi ilmingu, millest võib välja lugeda idanema hakkavat ebalojaalsust oma riigile. Vabandust, väike nali.

Vahetult enne mängude avatseremooniat panin ka ise vastused paberile ja tahtsin juba siunama hakata, et kes see sindrinahk need küsimused koostas. Sain viimasel hetkel sõnasabast kinni, kuna ise ma need küsimused ju koostasingi.

Kogusin 11 punkti ja esikümnesse poleks mul asja olnud. Ennustamine on tõesti tänamatu töö, aga järgmiseks korraks ununeb see jälle ära.