Kodukohvikute päev trotsis vihma ja tuult

Kuigi meteoroloogid ennustasid nädalavahetuseks tormi ja Kiidevas lõhkuski tuul kohviku varjualuse, pidasid haapsallased kohvitubasid kõige kiuste.

Kiideva öökohviku pidaja Sirli Olgo ütles, et laupäeval, kui avamiseni oli jäänud kolm tundi, tõusis torm ja hakkas vihma kallama. „Nutt oli kurgus,” ütles Olgo. Tuul lõhkus ära ühe kolmest varjualusest, tükke tuli õue peal taga ajada, et iilid neid merele ei kannaks. „Mõtlesin, et bändimehed ei hakka kola lahti pakkimagi,” ütles Olgo. Kõige kiuste võõrustas Olgo lõpuks öökohvikus 150 inimest. Mullu käis Kiideva öökohvikus 500 inimest. „Siis oli uhkelt rahvast,” märkis Olgo. Kas tuleval aastal jälle? „Laupäeval vandusin küll, et olgu see viimane kord, aga täna ma enam nii ei mõtle,” ütles Olgo.