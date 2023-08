Ridala kirikus on kohvik kellatornis

Suure Haapsalu kodukohvikute päevadel, 12. ja 13. augustil, on avatud Ridala kiriku tornikohvik, kus kogudus pakub koduseid suupisteid ning tutvustab huvilistele oma kodukirikut.

Ridala kirik on mandri-Eesti üks vanimaid kirikuid, valmimisajaks on kirjutatud 1265.-1270. aasta. Ridala kiriku kellatorn on juurdeehitus 16. sajandist. Mitte kuigi sageli ei ole kellatorn kiriku lõunaküljel. Harvaesinev on ka kellatorni kõrgus – tornitipp ulatub vaevu üle katuseharja.

Torni esimeselt korruselt avaneb sissepääs kirikusse, mõisnik Kurselli pererõdule ja müüritrepile torni järgmisele korrusele.

Kohvikut peame nii tornis sees, kui ka kiriku kõrval haljasalal. Pakume kiriku ekskursiooni igal pool- ja täistunnil, võimalust ronida mööda müüritreppe ja võlvidel, keskaegset hõngu, rahu ja vaikust ning avarat vaadet põldudele ja metsadele. Lisaks saab lähemalt uurida kirikuõpetaja liturgilisi rõivaid ning kirikut maast laeni ja lae pealtki.

Menüüs on suupisted ja keelekaste, mis on seotud vaid kirikus tegutsevate ametikandjate ja tegevustega. Tutvustame kirikuõpetaja, kirikuteenija, kellamehe, orelimängija, kiriku nimipühaku, pühapäevakoolilaste, palverändurite jt tegevust ning ülesandeid.

Püüame olla ka keskkonda säästvad ning pakume suupisteid söödavatest pakenditest. Võileibu ja kooke serveerime värsketel kapsalehtedel ja salateid vahvlitopsidest.