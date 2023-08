Porvoo ja Haapsalu kunstikooli õpilased teevad keskkonnasõbralikult kunsti

Porvoo (Soome) ja Haapsalu kunstikooli õpilased osalevad ühises Nordplus õpirändeprojektis, mille käigus otsitakse ökoloogilisi kunsti loomise võimalusi. Ühiselt otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas end loominguliselt väljendada ja olla samal ajal keskkonda hoidvad ning jätkusuutlikud. Õpirände projektis osalevad 10 Porvoo ja 10 Haapsalu kunstikooli õpilast vanuses 12-17 eluaastat. Projekt toimub kahes osas, üks Haapsalus 8.-10. august ja teine Porvoos 20.-22. oktoober, sisaldades õpitubasid, diskussioone ja ekskursioone. Õpitubasid juhendavad vastuvõtja kooli õpetajad. Eesmärgiks on luua ühine dokument “10 sammu kunstikoolidele, et olla keskkonnasõbralikumad”, mida jagad ka Eesti ja Soome kunstikoolide liidu liikmetele.

„Selline välisprojekt on Haapsalu kunstikooli jaoks esmakordne. Tutvus Porvoo kunstikooli direktori Jenni Iivoneniga sai alguse eelmisel sügisel Viimsis, kus toimus Soome ja Eesti kunstikoolide liidu kokkusaamine. Seal sai selgeks, et meie mõlema kooli soov on arendada rahvusvahelisi suhteid ja leida endale sõpruskool. Tänu Nordplus Junior programmi toetusele saabki see idee teoks” ütles Haapsalu kunstikooli direktor Marika Aedviir.

Ühe õpitoa tulemusel valmib ühine installatsioon „Ökoloogiline võrgustik”, mille algne idee pärineb Rootsi kunstnikult Christin Johanssonilt. Ämblikuvõrku meenutav installatsioon rajatakse kunstikooli keldrigaleriisse ja selle valmimiseks kasutatakse savijääke, nööri, traati ja teisi jääkmaterjale. Näituse avamine koos osalejatega toimub neljapäeval, 10. augustil kell 17 kunstikooli keldrigaleriis. Näitus jääb avatuks kuni 9. septembrini.

Nordplus Juniori programmi eesmärk on parandada hariduse kvaliteeti ning arendada ja tugevdada koostööd Balti- ja Põhjamaade koolide ning organisatsoonide vahel. Selle aasta eelisteema on „Tõhus hariduskoostöö sotsiaalselt jätkusuutliku tuleviku nimel”. Nordplus programmi haldab The Swedish Council for Higher Education.