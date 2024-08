Eesti kaitsmata mahe-kartulipõldudel laiutab lehemädanik. Lääne-Eestis pole lugu õnneks väga hull.

Maaelu teadmiskeskuse kartuliaretaja Terje Tähtjärv ütles, et lehemädanik on Eestis kohal ja kahjustab kaitsmata põlde. „Tänavune suvi on kartuli-lehemädaniku tekitaja jaoks väga soodne – soe ja niiske. „Kartulimädanikuga põllul levib tõeline seene lõhn. Varasemate sortide lehed on kuivlaiksus peaaegu surmanud. Varsti pole võimalik eraldada, kus mingi kahjustaja tegutseb,” ütles Tähtjärv.