Turg hakkab tuure üles võtma

Fotod: Urmas Lauri

Haapsalu turul on praegu ülihea aeg oma mainet tõsta, sest nii kehvas seisus, kuhu kauplemiskoht vahepeal langes, pole turg veel kunagi olnud.

Koroonapiirangute lõppemise järel pole turg kauplejate arvates siiski veel oluliselt kobedamaks läinud. „Ei, ta on ikka kehvaks jäänud,” ütles Künka talu peremees Veiko Lätt. „Inimesi käib vähem. Ma pole praegusest seisust õnnetumat aega näinudki.”

On teisipäeva pärastlõuna ning üks väheseid kauplejaid ongi Lättide pere: pereisa Veiko (32), pereema Jane (25) ja ema süles turvalise paiga leidnud pisike Liisa. Peres on veel kaks last, kuid neid tol päeval turul kaasas polnud.

„Ma olen siin pikalt olnud – olin väike poiss, kui esimest korda turul käisin, siis oli turg ikka turg: päeval ei mahtunud liikuma, oli müüjaid, asju. Kalureid oli palju. Nüüd pole enam väiketalusid, inimesed lähevad vanemaks…” meenutas pereisa Veiko.

„Laupäeviti ikka rahvast on,” lisas Jane.

„Laupäeviti on täiesti okei, siis inimesed käivad,” oli Veiko ostjale herneid kaaludes nõus.

