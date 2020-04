Turg sai kolm uut rendimaja

Kolmapäeval saabusid Haapsalu turu platsile kolm majakest, mida hakatakse turul oma kaupa müüvatele ettevõtetele välja rentima, turul algab taas kauplemine järgmise nädala jooksul.

„Aastaid juba on räägitud sellest, et Haapsalu turul peaks kauplemiseks paremad tingimused olema ja sealjuures on juttu olnud just väikestest majakestest. Need on kauplejate jaoks mugavamad, kuna on ilmastikukindlad ja samuti ei pea igal õhtul oma kaupa kokku pakkima ning hommikul jälle uuesti välja panema,“ selgitas Haapsalu Linnahoolduse juht Alo Lõps.

Majas on pinda 12 ruutmeetrit. Igasse majja pannakse sisse ka elekter. „Ma loodan, et elektritööd saavad tehtud maikuu esimesel nädalal,“ ütles Lõps. Pärast elektritööde valmimist on avatud ka turg.

