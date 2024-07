Oru OTT on aastaga jalad alla saanud

Linnamäe teeristi turuplatsil peetakse reede õhtul Oru OTTi esimest sünnipäevapidu.

Mullu 14. juulil toimus Linnamäe arenguseltsis tegutseva Eve Tamm-Hinno eestvedamisel Linnamäel esimest korda kohaliku talukauba müük otse tootjalt tarbijale ehk Oru OTT. Aastaga on sealne kauplemine olnud aga nii edukas, et Haapsalule, kus on neljapäeva õhtuti Läänemaa OTT, tehakse silmad ette.

Reedeseks sünnipäevapeoks on plaan paigas. „Plaan on selline, et kõik need OTTid, kes on aasta jooksul müümas käinud, toovad igaüks midagi ühise laua jaoks kaasa.