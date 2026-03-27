Leila külas süttis veoauto põlema

26. märtsil kell 20.36 teavitati häirekeskust Lääne-Nigula vallas Leila külas põlema süttinud veoautost.
Arvatvasti haagise tehnilisest rikkest süttisid põlema haagise rehvid, mistõttu põles haagise külje sisse auk, kust tuli levis hakkepuidu koormasse.
Päästjad asusid koormat ja haagist kustutama ning sündmus lõppes päästjate jaoks kell 21.45.
26. märt
