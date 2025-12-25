LOETUIMAD LOOD 2025: Haapsallu tuleb veel üks toidupood

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 23. jaanuaril ilmunud lugu „Haapsallu tuleb veel üks toidupood”.

Krunt Tamme ja Kastani tänava ristmikul. Foto: Malle-Lisa Raigla

Eelmise aasta lõpus Haapsalus Tamme 23a krundi ostnud Läänemaa Invest OÜ plaanib sinna ehitada toidupoe.

Kas tegemist on üksiku või mõnda ketti kuuluva kauplusega, ettevõtte omanik Siim Saareväli ei öelnud. „Aeg näitab,” ütles ta.

Tamme 23a krunt on Saarevälja sõnul toidupoele hea asukohaga, sest ümberringi asuvad kortermajad. See, et vahetus läheduses juba üks toidupood asub, ettevõtja hinnangul takistuseks ei ole. „Konkurents viib edasi,” ütles Saareväli. Ta tõi välja, e