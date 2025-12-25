LOETUIMAD LOOD 2025: Pensionärid on nüüd eakad

Kuula artiklit, 1 minutit ja 9 sekundit
Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 20. veebruaril ilmunud lugu „Pensionärid on nüüd eakad”.
Heikki Sool. Foto: Lemmi Kann
Haapsalu linna pensionäride ühenduse nimi on nüüd MTÜ Haapsalu Eakad, otsustasid ühendusel liikmed teisipäeval üldkogul.
Ühenduse eestvedaja Heikki Soola sõnul võttis üldkogust osa rekordarv liikmeid – 106. Üldse on MTÜ-l liikmeid 306.
Üldkogu valis seniste juhatuse liikmete Heikki Soola, Anu Korbi ja Ago Reio kõrval juhatusse Päivi Kaljula ja Aigi Pardeli.
Nimemuutuse kõrval tekitas üldkogul suuremat arutelu veel liikmemaksu küsimus – kas seada liikmemaks sisse või mitte. Soola sõnul jäi siiski peale arvamus,
