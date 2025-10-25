Päev raamatuga – piiblist „Rehepapini”

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Neljapäeval, eesti raamatu päeval kutsus Haapsalu raamatukogu kolm tuntud inimest rääkima neile tähtsast teosest. Sedapuhku ei saadud kokku raamatukogu lugemissaalis, vaid kultuurikeskuse kohvikus.

Esimesena kaasa võetud raamatut tutvustama asunud emeriitpiiskop Tiit Salumäe tunnistas, et oleks tahtnud kaasa võtta terve oma suure raamatukogu, sest üht sealt välja valida on väga keeruline.

„Kui mõelda, mis on mulle kõige armsam raamat, siis see on loomulikult piibel,“ ütles Salumäe ja lisas, et piibel ei olegi tegelikult raamat, vaid terve raamatukogu.

Ettelugemiseks valis Salumäe siiski raamatu, mis pole ee