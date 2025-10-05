Võrkpallurid alustasid saalihooaega turniiriga

Kuula artiklit, 1 minutit ja 23 sekundit
0:00 / 1:23
Võrkpallifännide ja -mängijate rõõmuks peeti laupäeval Haapsalus juba neljandat korda hooajaalguse võrkpalliturniir „Tagasi saali”, mis tõi sel korral kokku rekordarvu osalejaid – 12 naiskonda.
Traditsiooniline sügisturniir märgib võrkpallihooaja algust ning toob kokku rahvaliigat alustavad naiskonnad Eesti eri paigust. Turniiri eesmärk on innustada mängijaid pärast suvepuhkust taas aktiivselt saali tulema,
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam