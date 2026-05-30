Kõige enam tööõnnetusi juhtub toiduainetööstuses

Enim oli tööõnnetusi toiduainetööstuses. Foto: Juhan Hepner

Tööõnnetuste arv kasvas mullu Läänemaal tunamullusega võrreldes 16 protsenti. Kõige rohkem ehk kaheksa tööõnnetust oli toiduainetööstuses.

Tööinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Dajaana-Jessica Vaher ütles Lääne Elule, et 2025. aastal registreeriti Läänemaal 44 tööõnnetust ja tunamullu 38.

Toiduainetööstusele järgnesid tööõnnetuste arvult tervishoid seitsme juhtumiga ning seejärel puidutööstus, ehitus ja avalik haldus, kus igas oli neli õnnetust. Teistes majandusharudes jäi õnnetuste arv alla nelja.

Aprilli lõpu seisuga oli tänavu Läänemaal registreeritud 14 tööõnnetust. Mullu juhtus nelja esimesega kuug