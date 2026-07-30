Padeliväljakul selgusid kolmandad Läänemaa meistrid

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Juuli kahel viimasel nädalal peeti kolmandad Läänemaa meistrivõistlused padelis.

Võistlused algasid segapaaride mängudega. Kohtumised olid pingelised ja põnevust jagus nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele.

Segapaaride meistriteks krooniti:

Kaia Kanepi ja Ain Lausmaa

Maribel Vetevool ja Norman Madiberg

Simona Ladva ja Egert Trave

Mees- ja naispaaride Läänemaa meistrivõistlused padelis peeti nädal hiljem. Vaatamata heitlikutele ilmaoludele said mängud peetud ning parimad välja selgitatud.

Naispaaride parimad:

Agrita Gavronska ja Annika Mändla

Lisli Pak ja Merily Märtson

Kai Puusepp ja Silvia Ots

Meespaar