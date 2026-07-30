Padeliväljakul selgusid kolmandad Läänemaa meistrid

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Juuli kahel viimasel nädalal peeti kolmandad Läänemaa meistrivõistlused padelis.
Võistlused algasid segapaaride mängudega. Kohtumised olid pingelised ja põnevust jagus nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele.
Segapaaride meistriteks krooniti:
Kaia Kanepi ja Ain Lausmaa
Maribel Vetevool ja Norman Madiberg
Simona Ladva ja Egert Trave
Mees- ja naispaaride Läänemaa meistrivõistlused padelis peeti nädal hiljem. Vaatamata heitlikutele ilmaoludele said mängud peetud ning parimad välja selgitatud.
Naispaaride parimad:
Agrita Gavronska ja Annika Mändla
Lisli Pak ja Merily Märtson
Kai Puusepp ja Silvia Ots
Meespaar
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