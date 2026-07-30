Padeliväljakul selgusid kolmandad Läänemaa meistrid

Silvia Ots

Foto erakogu
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Juuli kahel viimasel nädalal peeti kolmandad Läänemaa meistrivõistlused padelis.

Võistlused algasid segapaaride mängudega. Kohtumised olid pingelised ja põnevust jagus nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele.

Segapaaride meistriteks krooniti: 

Kaia Kanepi ja Ain Lausmaa
Maribel Vetevool ja Norman Madiberg
Simona Ladva ja Egert Trave

Mees- ja naispaaride Läänemaa meistrivõistlused padelis peeti nädal hiljem. Vaatamata heitlikutele ilmaoludele said mängud peetud ning parimad välja selgitatud.

Naispaaride parimad:

Agrita Gavronska ja Annika Mändla
Lisli Pak ja Merily Märtson
Kai Puusepp ja Silvia Ots

Meespaar

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