Sulev Pert: üldine hinnakasv püsib mõõdukas

Sulev Pert. Foto Eesti Pank

Statistikaameti andmetel kallines tarbijate ostukorv mais aastaga 3,7 protsenti. Hinnakasvu vedas eelkõige mootorikütuste kallinemine.

Eriti kiiresti on kallinenud diislikütus, mille hind oli mais 32 protsenti kõrgem kui aasta varem. Võrreldes bensiiniga sõltub Euroopa Liit diislikütuse puhul rohkem impordist ja tarneraskused on hoidnud selle rafineerimismarginaalid kõrgel tasemel. Turg on olnud väga tundlik Lähis-Idast tulevatele uudistele ja määramatus edasiste arengute suhtes on suur. Seetõttu on naftahind maailmaturul viimastel kuudel kõikunud suures vahemikus: 90–120 dollarit barrelist. Eestis on hinnatõusu mõnevõrra tagasi hoidnud tanklakettide vaheline hinnasõda, mis algas eelm