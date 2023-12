Sulev Pert: novembri hinnatõus oli viimase kahe aasta väikseim

Statistikaameti andmetel tõusid hinnad novembris aasta võrdluses 4%, kuid oktoobriga võrreldes hinnatase ei muutunud. Mootorikütused odavnesid novembris eelmise kuuga võrreldes 5%, tasakaalustades suures osas toiduainete hinnatõusu. Ka alusinflatsioon jätkas aeglustumist, seda nii kaupade kui ka teenuste vallas. Ebakindluse suurenemine on sundinud siinse tarbija pigem ootele ja majapidamised on tarbimist vähendanud.

Euroala inflatsioon aeglustus esialgsel hinnangul novembris 2,4%ni; kuu aega varem oli see olnud 2,9%. Euroala aeglasema hinnakasvu taga on peamiselt olnud energiahindade odavnemine. Keskpankade rahapoliitika karmistamine on kaasa aidanud hinnakasvu taltumisele ja trendi pöördumisele. Alusinflatsioon püsib soovitud tasemest siiski kõrgemal ja on 3,6%.

Selle aasta keskmine hinnakasv jääb eeldatavalt 9% lähedusse. Olulisi muutusi on oodata jaanuaris, sest siis tõuseb käibemaksumäär ja jõustuvad aktsiisitõusud. Järgmisel aastal ulatub hinnakasv Eesti Panga praeguste prognooside kohaselt 3,4%ni.