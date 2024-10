Statistikaameti andmetel odavnes tarbijate ostukorv septembris kuuga 0,3%, aastataguse ajaga võrreldes aga kallines see 3%.

See, et augustiga võrreldes septembris hinnad langesid, tuli peamiselt toornafta odavnemisest. Mootorikütused odavnesid kuuga 5,5% ja see langetas tarbijahindu 0,3 protsendipunkti. Mõningast leevendust tõi septembris ka elektri odavnemine. Põhjamaadest märksa kõrgemad elektrihinnad on tänavu olnud Eesti majandusele lisakoormaks.