Sulev Pert: mai hinnatõusu toitis teenuste ja toiduainete kallinemine

Tarbijahindade aastakasv ulatus statistikaameti teatel mais 4,5%ni. Hinnakasvu hoidis üleval teenuste ja toiduainete kallinemine, kuid energiahinnad olid märksa odavamad kui mullu.

Energiahindade hulgas olid transpordikütused mais 11,4% odavamad kui eelmisel aastal, sest toornafta hind on sellel aastal odavnenud veerandi võrra. Elektri turuhinnad on tänavu kuude arvestuses olnud väga heitlikud. Veebruaris ulatusid need 150 euroni MWh eest, kuid langesid järgmistel kuudel tagasi 70 euro lähedusse. Ka juuni alguses on elektri turuhind viimaste aastate võrdluses olnud suhteliselt odav, jäädes 56 EUR MWh juurde.

Toiduainete hinnatõus on samas tänavu järjest kiirenenud ja jõudis mais 7,1%ni. Uue tegurina on viimastel kuudel hoogustunud puuviljade ja lihatoodete kallinemine. Pikemaajalise trendina on jätkunud piimatoodete, sealhulgas või hinnatõus, sest toorpiima hind oli aprillis 23% kõrgem kui aasta varem. Mahlade jaehinnad odavnesid mais üle pika aja – ilmselt seetõttu, et apelsinimahla hinnad on maailmaturul järsult langenud. Kohvi hind maailmaturul alles otsib suunda ja kuigi hinnatase on juba madalam kui aasta alguses, kajastub see jaehindades viivitusega.

Teenuste hinnatõus ulatus mais aastavõrdluses 10% lähedusse. Suur osa teenuste kallinemisest (4,4 pp) tulenes administratiivsetest hinnatõusudest, s.h automaksu jõustumisest jaanuaris ja meditsiiniteenuste kallinemisest aprillis, mille taga olid tõstetud haiglatasud ja erakorralise arstiabi hind. Erasektoris on hooajalise nõudluse tõttu kiiresti kallinemas vabaajateenuste hinnad, eelkõige puhkusereisid ja hotellimajutus (vastavalt 20% ja 12%).