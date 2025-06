Aasta lõpuks võib euribor olla 1,8%

Kuula artiklit, 2 minutit ja 34 sekundit 0:00 / 2:34

Euroopa Keskpank on käesoleval aastal korduvalt langetanud intressimäärasid ning sellele on kiiresti järgnenud ka rahaturu intressid. 3 kuu euribor on juba mitu päeva püsinud alla 2% ning lähiajal on oodata, et ka 6 kuu euribor langeb alla selle taseme.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla selgitas, et kuigi euribor on langemas, ei oodata rahaturul järsku või ulatuslikku langust. „Pigem usutakse, et määrad jäävad lähikuudel stabiilseks. 6 kuu euribor on tavaliselt veidi kõrgem kui 3 kuu euribor, sest pikema laenu puhul arvestatakse rohkem tulevikuga seotud ebakindlust. Ajalooliselt on see vahe olnud umbes 0,1 protsendipunkti ning juuni alguses oli see 0,09. See näitab, et turg ei ennusta intressikeskkonnas lähikuudel suuri muutusi,“ märkis ta.

„Samas võivad majandusnäitajad turuootusi muuta. Kui vaadata viimaseid arenguid, siis võib tõenäoliseks pidada, et 3 kuu euribor langeb lähiajal veelgi. Üks põhjus on Euroopa Keskpanga oluliselt allapoole korrigeeritud inflatsiooniprognoos,“ lisas Uusküla.

Kodulaenu intresside langus on toonud märgatava leevenduse laenuvõtjatele. Kui euribor oli 2023. aasta oktoobris oma tipus ehk 4,143%, oleks laenu kuumakse Luminori tänavust keskmist kodulaenu arvestades olnud enam kui 200 eurot kõrgem kui praegu. Nüüd on euribor taas 2% juures, nagu viimati 2022. aastal.

Just intressilanguse toel on suurenenud ka laenusummad. Võrreldes euribori kiire kasvu aega ja tänavust aastat on keskmine kodulaenu summa kasvanud enam kui 20 000 euro võrra. „Väiksem igakuine makse võimaldab laenuvõtjal saada suuremat laenu. Kuna kinnisvarahinnad on jäänud stabiilseks, tähendab see võimalust soetada suurem või kvaliteetsem kodu,“ tõi Luminori peaökonomist välja.

Kuigi rahaturg ei oota lühiajaliselt suuri muutusi, võivad mõõdukas inflatsioon ja Euroopa Keskpanga senine suund tuua kaasa intressimäärade mõningase edasise languse. „Kui inflatsioon püsib järgmise pooleteise aasta jooksul eesmärgist madalamal, võib intressimäärade langus jätkuda nii sel kui ka järgmisel aastal. 6 kuu euribor võiks 2025. aasta lõpuks langeda umbes 1,8%-ni,“ prognoosis Uusküla.

Luminori peaökonomisti sõnul on edasine suund aga ebaselge ning just seetõttu püsivad pikema tähtajaga intressimäärad kõrgemal, peegeldades määramatust ja sellega seotud riskipreemiat.