Luminor: Euribori tõusu taustal tuleks üle vaadata oma laenulepingud

Luminori klienditeenuste juhi Kaspar Korgi sõnul mõjutab Euribori tõus üha enam inimeste igakuiseid laenumakseid ning intressimääraga seotud summad võivad tõusta lähitulevikus veel; Kork soovitab inimestel üle vaadata oma laenulepingud ning hinnata oma võimet tasuda laenumakseid ka tulevikus.

Pikalt kehtinud negatiivsed intressimäärad tekitasid tema sõnul pangalaenuga inimestes illusiooni, et Euribor ei tõusegi enam üle nulli. “Nüüd oleme aga olukorras, kus Euribori tõus mõjutab üha enam inimeste igakuist eelarvet ning intressimääraga seotud summad võivad tõusta lähitulevikus veel,” märkis Kork pressiteates.

Klienditeenuste juht kutsub inimesi üles jälgima, kuidas majanduslik pilt muutuma hakkab ning millises suunas trendid liiguvad. “Kui 100 000 euro suuruse laenu puhul tõuseb Euribor ühe protsendi peale, tähendab see umbes 50 eurot täiendavat kulu kuus. Seevastu nelja protsendi puhul oleks see juba märkimisväärsem ehk 200 eurot. Sellised stsenaariumid tuleks kindlasti laenu võttes või seda juba omades läbi mõelda,” rõhutas Kork.

Suurem osa kodulaene on seotud kuue kuu Euriboriga, mis püsis negatiivsena seitse aastat järjest ning jõudis taas plussi tänavu juuni alguses. “Ehkki Euribor on olnud pikaajaliselt negatiivne, ei ole see siiski nii kogu aeg olnud. Ajaloost on tuua ka näiteid, kus Euribor on olnud isegi viis protsenti,” osutas ta.

Kuna intressimäära tõus võib paljude inimeste hakkamasaamise surve alla panna, tuleks Korgi sõnul võimalusel üle vaadata kõik kohustused ning mõelda, kas kuskilt on võimalik raha säästa. “Ka pangad on otsimas võimalusi, et Euribori kasvu valguses inimestes kindlustunnet tõsta,” lisas ekspert.

Ühe võimalusena pakub Kork välja kodulaenu intressi fikseerimise kindlaks ajaperioodiks. “Sellisel juhul lisandub küll olemasolevale laenuintressile fikseerimise marginaal, ent kodulaenu kuumakse jääks näiteks viieaastase perioodi jooksul samaks ning selliselt on lihtsam oma kulusid planeerida,” selgitas ta.

Luminori klienditeenuste juhi sõnul näitavad praegused märgid, et hinnalangust ei tule niipea. Seetõttu on kõikide kohustuste ülevaatamine praeguses olukorras ainuõige. “Ehkki majandusliku olukorra muutumine võib paljude jaoks tulla negatiivse üllatusena, teevad pangad pikaajalisi prognoose ning lähtuvad ka laenu väljastamisel kõige mustemast stsenaariumist. See kehtib ka kliendi laenuvõimekuse määramise kohta,” kinnitas Kork.

Seetõttu hindavad pangad riskianalüüsi tehes klientide maksevõimekust Korgi sõnul ka näiteks olukorras, kus Euribor võib olla kuus protsenti ning veenduvad seeläbi kliendi laenuvõimekuses.