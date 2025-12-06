Lääneranda läbiva elektriliini koridor saab selgeks

Kuula artiklit, 5 minutit ja 8 sekundit

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning võrguettevõte Elering tutvustasid Lihulas avalikul koosolekul Eesti ja Läti vahele plaanitava neljanda elektriliini Lääneranna valda jääva osa trassivariante.

Plaanitav elektriühendus tuleks Lätist Eestisse Saaremaa kaudu. Muhu saarel on trassi kulgemisel osutunud takistuseks kultuurimälestiste asukohad, Väinamere linnuala ja merisiigade kudemine Väikeses väinas, mistõttu algab mandrile viiv merekaabel Muhu asemel hoopis Saaremaa idarannikult.

Eelistatud kohti, kus kaabel Lääneranna vallas mandrile jõuda võib, on praeguseks jäänud kaks. Ühe variandi puhul tuleks merekaabel maale Pivarootsist kagus ja läheks sealt maakaablina läbi Pivarootsi Hanilasse rajatavasse 330 kV alajaama. Sealt edasi kulgeks see Lihula poole 330 kV õhuliinina.

Teine variant näeb ette merekaabli maabumist Paatsalus, kust see läheb maakaablina raj