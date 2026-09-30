Lääne Elu paberleht neljapäeval, 1. oktoobril

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Eesti esimene geopark hõlmab ka Läänemaad

Kolmapäeva pärastlõunal sai allkirjad Eesti esimese, Loode-Eesti geopargi koostöökokkulepe. Vast loodud Loode-Eesti geopark ulatub Haapsalust Harkuni, hõlmates ligi 2030 ruutkilomeetrit. Geopark ühendab mitut kihti alates geoloogiast ja loodusest kuni turismi ja ettevõtluseni.

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Leivaküpsetajad hakkavad toidunädalal mõõtu võtma

Läänemaa toidunädal lõpeb 10. oktoobril maakonna esimese koduleivaküpsetajate konkursiga Hundimaitsete pagarikojas. „Minu teada on selline konkurss Läänemaal esimest korda,” ütles korraldaja, Hundimaitsete pagari-talupoe omanik Tauno Kütt. Konkursil osalema on oodatud need, kes kodus endale ja sugulastele-tuttavatele leiba küpsetavad, kuid Küti sõnul ei aeta väikesi pagarikodasid samuti ära.