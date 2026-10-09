Lääne Elu paberleht laupäeval, 10. oktoobril

Lääne Elu

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Valitsus kiitis Piirsalu tehase planeeringu heaks

Neljapäevasel valitsuse istungil kiitis valitsus heaks Piirsalu kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu. Parki plaanitakse ehitada riigile kuuluva aktsiaseltsi Hexest Materials lõhkeainetehas.

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Noorläänlased – ärkamisaja teerajajad

40 aastat tagasi 12. oktoobri hommikul Haapsalu lasteraamatukogu hoovi oma kodulinna heaks tööd tegema kogunenud noortest sündis liikumine „Noor-läänlane”, kelle ettevõtmistest tekitas enim kõmu 1987. aasta augustis kõnniteedele vanade tänavanimede kirjutamine.

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