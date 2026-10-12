Lääne Elu paberleht teisipäeval, 13. oktoobril

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Läänemaa parimat leiba küpsetavad Osterman ja Tikimari

Läänemaa toidunädala lõpetanud koduleivakonkursil selgus, et žürii ja rahva hääletusel küpsetavad maakonna parimat leiba Andero Paalvelt Osterman OÜ-st ja Erkki Kildvee TikiMari OÜ-st.

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Läänemaa vanim mälumäng tähistab juubelit

Kõige kauem Läänemaal järjepidevalt peetud mälumäng on Karuse mälumäng Kõmsi kultuurimajas, mil on käsil 50. hooaeg.

Sajad seeniorkorvpallurid võistlevad legendaarsel turniiril

Eeloleval nädalavahetusel, 16.–18. oktoobrini peetakse Haapsalus juba 24. korda legendaarset turniiri Sauna CUP, mille kutsus ellu korvpallitreener ja kohtunik Rudolf Lumiste.