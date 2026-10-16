Lääne Elu paberleht laupäeval, 17. oktoobril

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Lääne-Nigula kirikul algas katuseremont
Lääne-Nigula kiriku kooriruum on tellingute ja kattega sisse pakitud, sest alanud on kooriruumi katuse remont.
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MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised laienes Läänemaale
MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised vastne Läänemaa koordinaator Marianna Salupõld otsib inimesi, kes oleksid valmis pakkuma seltsi üksildastele eakatele.
Vihmas ja päikeses – kuus Läänemaa linnutorni
Peale hunnitute vaadete pakuvad Läänemaa linnutornid oktoobrikuus muudki – kes tahab, laenab raamatuid, kes tahab, ostab sügisõunu või teeb tutvust tantsu vihtuva vasikaga.
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