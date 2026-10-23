Lääne Elu paberleht laupäeval, 24. oktoobril

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Riik võttis kaitse alla Suure väina laevavraki

Kultuuriminister tunnistas kultuurimälestiseks 15 Eesti merealal asuvat vähemalt saja-aastast laevavrakki, millest üks asub Suures väinas Virtsu-Kuivastu laevatee ja Kesselaiu vahel. „Tegu on tõenäoliselt 16.–18. sajandist pärineva puidust purjelaeva vrakiga,” ütles muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõunik Maili Roio. Tema sõnul on sellest perioodist pärit vrakke Eesti vetes vähe teada. „Need on väärtuslikud allikad varasema laevaehituse ja meresõidu ajaloo uurimiseks,” ütles ta.

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Anne Laur – veerandsada aastat pliidi ees

Eluaeg praekartuleid armastanud Martna kooli kokk Anne Laur õpetas lapsed tatart ja suppi sööma ning poetab iga toidu sisse oma teist lemmikut: kõrvitsat. Teisipäeva hommikul kell kümme seisab Laur, roosa kokamüts peas, 30-liitrise paja ees ja valmistub suppi maitsma. See on täppisteadus.

Eve Tamm-Hinno: ma teen maailma kõige ägedamat tööd

Mullune Läänemaa sädeinimene ja tänavune aasta õppija, kogukonnatöötaja Eve Tamm-Hinno on kümmekond aastat Oru kandi inimesi kokku toonud ja aidanud maanurga ka 2025. aastal Eestimaa aasta küla tiitlini vedada.