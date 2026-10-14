Lääne Elu paberleht neljapäeval, 15. oktoobril

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Peatänava ehitaja süüdistab tee viletsas seisus projekteerijat

Posti tänava ehitanud YIT Eesti AS on tänava garantiiremondiga lõpetanud, kuid Haapsalu linnavalitsuse hinnangul kõik tööd tehtud pole. Ehitaja sõnul nõuab linnavalitsus töid, mis garantii alla ei kuulu.

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Marienholmil kerkiv kortermaja sai nurgakivi

Kolmapäeval asetati Marienholmi teise etapi kortermajale nurgakivi, järgmise aasta suvel on seal valmis 25 uut korterit.

Elari Tahvinov sai Lätis esikoha

Lätis Aizputes peetud kohaliku laskurklubi võistlusel tuli püstolilaskmises meeste üldarvestuses esimeseks Elari Tahvinov, kuid auhinnalistele kohtadele jõudis teisigi Haapsalu laskureid.