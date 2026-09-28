Lääne Elu paberleht teisipäeval, 29. septembril

Kuula artiklit, minutit ja sekundit 0:00 / :

Kinnisvarahindade uuenemine jäi soiku

Maa- ja ruumiameti mais kasutusele võetud uus katastritehingute andmebaas ei avalda enam värsket kinnisvara hinnastatistikat. Viimased andmed senises maa- ja ruumiameti päringukeskkonnas on 8. maist. „Neid pole mõtet vaadata, kui andmed pole täielikud, veel vähem võrrelda eelmise aastaga,” ütles Haapsalus maaklerina tegutsev Katrin Annus.

Artikkel jätkub peale reklaami

Posti tänav suletakse liikluseks

Neljapäeval on Haapsalu Posti tänava asfalteeritud osa liiklusele suletud, sest ehitaja teeb lõigul garantiitöid. Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir ütles, et töid tehakse kahes kohas, asfalteeritud osa mõlemas otsas. Valgusfooriga ristmiku juures on plaan freesida üles asfalt ja see tagasi panna, sest ristmikul on asfaldis kaks auku.