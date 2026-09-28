Lääne Elu paberleht teisipäeval, 29. septembril

Kinnisvarahindade uuenemine jäi soiku
Maa- ja ruumiameti mais kasutusele võetud uus katastritehingute andmebaas ei avalda enam värsket kinnisvara hinnastatistikat. Viimased andmed senises maa- ja ruumiameti päringukeskkonnas on 8. maist. „Neid pole mõtet vaadata, kui andmed pole täielikud, veel vähem võrrelda eelmise aastaga,” ütles Haapsalus maaklerina tegutsev Katrin Annus.
Posti tänav suletakse liikluseks
Neljapäeval on Haapsalu Posti tänava asfalteeritud osa liiklusele suletud, sest ehitaja teeb lõigul garantiitöid. Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir ütles, et töid tehakse kahes kohas, asfalteeritud osa mõlemas otsas. Valgusfooriga ristmiku juures on plaan freesida üles asfalt ja see tagasi panna, sest ristmikul on asfaldis kaks auku.