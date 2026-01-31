Lugejate lemmikud on kodukandi lood

Lääne-Nigula raamatukogude juhi Diana Otsa sõnul küsitakse raamatukogudest palju lugeda Sven Danelli „Kuldrannakest”. Foto: Andra Kirna

Huvi Läänemaaga seotud kirjanike ja teoste vastu on Lääne-Nigula raamatukogude direktori Diana Otsa sõnul lugejate hulgas suur.

Teoseid ja autoreid küsitakse lugeda lainetena. Kõigepealt raamatuid, mis on äsja ilmunud, sest uudishimu on suur ja kohe on vaja värsket köidet ise lugeda. „Vahel on nad raamatut poes näinud, aga meil veel ei ole – siis paluvad nad end järjekorda panna juba enne, kui teos pärale on jõudnud,” rääkis Ots.

Ots lisas, et kui raamat on veel Läänemaaga kuidagi seotud, siis on lugeja väga ruttu platsis. Nii on praegu palju küsitud ja loetud Sven Danelli „Kuldrannakest”.

„Ei ole küll eesti kirjanik, aga „Kuldrannake” on ju puhtalt Noarootsi ja Vormsi raamat,” ütles Ots. Otsa meelest on menule aidanud palju kaasa teose tutvustamine Pürksis. „Noarootsis olid selle raamatu ilmumisele pühendatud õhtu, mälumängud ja