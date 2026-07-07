Virtsu mõisatall saab katuse alla

Virtsu mõisatall sarikapärjaga. Foto Virtsu arenguselts

Virtsu mõisatall saab sügiseks üleni katuse alla – senisele lisandub teine pool majast.

„25 meetrit on enne katuse all, 29 meetrit tuleb juurde. Siis on kogu hoone,” ütles Virtsu muuseumi ja kohaliku arenguseltsi eestvedaja Jüri Mõniste.

Mõisatalli sarikapidu peeti Virtsus 3. juulil. Sarikapärja viis üles Mõniste ise.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Töö hakkas pihta juunis ja kuu-kaks läheb veel,” ütles Mõniste. Uus katus tuleb täpselt samasugune nagu teine pool majast – punane kivikatus.

Katuseehituseks sai selts 80 000 eurot Leaderi toetust, 9000 eurot andis kohalikku elu toeta