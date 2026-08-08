Lääne-Nigulas käib kahe kergliiklustee ehitus

Räägu–Rannaküla kergliiklusteel asfalteerib Abetone Ehitus OÜ Lääne-Nigula valla tellimusel ligi nelja kilomeetri pikkuse teelõigu Oru hooldekodu juurest kuni Kirimäesaare teeotsani.

Kergliiklustee tamm saab kahe ja poole meetri laiuse ühekihilise asfaltbetoonkatte. Vald maksab selle eest ligi 150 000 eurot.

14. augustini kehtivad seetõttu liikluspiirangud ja seal tuleb järgida ajutist liikluskorraldust. Selle kergliiklustee ligi 900 meetrine lõik Linnamäe ristmikust Oru hooldekoduni sai asfaldi alla juba varem.

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Lääne-Nigula abivallavanema Neeme Suure sõnul ootab seejärel ehitamist veel kergliiklustee viimane, Kirimäesaare teeotsast Rannaküla poole viiv lõik. „Praegu seda eelarvestrateegias veel pole. Meil on käimas läbirääkimised maaomanikega viimase lõigu osas,” rääkis ta.

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