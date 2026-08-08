Oru kooli juurdeehitus läheb lahti

Lääne-Nigula abivallavanem Neeme Suur ütles, et hange õnnestus, ehitaja on välja valitud, järgmisel nädalal sõlmitakse leping ja ruumikitsikuses vaevelnud Oru kool saab ühe klassiruumi võrra avaramaks.

Juurdeehitus ei saa valmis küll sügisvaheajaks, nagu oli plaanitud, vaid aasta lõpuks, sest esimene ehitushange läks lõhki. „Uus tähtaeg on 31. detsember,” sõnas Suur.

Ka seekordne hange läks arvatust kallimaks, aga kuulutati siiski õnnestunuks. Nelja pakkuja seast valiti välja osaühing Tabasalu Meistrid, kes ehitab klassiruumi valmis veidi üle 200 000 euro eest. „Eeldatav maksumus oli 180 000 eurot, aga otsustasime lisaraha siiski leida,” sõnas Suur. Eelmise hanke pakkumuste järgi maksnuks ehitus üle 300 000 euro ja niipalju raha kohalikul omavalitsusel ei ole.

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Oru kool ehitati 199