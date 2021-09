Läänemaa jalgpallurid aitasid Eesti koondise Euroopa 12 parema hulka

Portugalis Figueira da Fozas peeti 2021. aasta rannajalgpalli Euroliiga finaalturniirid. Samas kohas mängiti nii A-divisioni, kui B-divisioni turniirid.

Eesti rannakoondis mängis B-divisionis ja sõitis turniirile eesmärgiga lunastada pääse tulevaks aastaks A-divisioni.

Sõel oli selleks väga karm. Kaheksa meeskonda jagati kahte neljasesse alagruppi. Sealt tuli pääseda finaali ja siis finaal ka võita.

Just ainult turniiri võitja lunastaks koha 2022. aasta Euroopa 12 parima rannajalgpalliriigi sekka. Ehk siis A-divisioni.

Läänlaste huvi on selle spordiala vastu suur, sest koondises teevad pikki aastaid kaasa Kõmsilt pärit Priit Mäeorg ja Paliverest tuule tiibadesse saanud Rasmus Munskind.

Alagrupis näitasid meie riigi jalgpallurid parimat mängu. Esimeses kohtumises alistati tugev Tšehhi koondis tulemusega 4:2. Tähtsa värava lõi kohe esimeses mängus ka Rasmus Munskind.

Teises mängus tuli vastu Rootsi. Kuigi numbriliselt oli võit suur, 7:1, siis tegelikult mäng oli raske. Skoori tegid siin nii Munskind, kui ka Priit Mäeorg.

Et pääseda finaali, tuli alagrupi viimases kohtumises võita väga tugev Moldova. Füüsiliselt oli kohtumine keeruline. Vastane oli väga agressiivne ja kohati liialt jõuline. Moldova pääses 3:1 juhtima. Kuid tark ja kannatlik tegutsemine tõi Eestile kauaoodatud finaalipääsme. Eestlased lõid kolm väravat järjest ja võitsid kohtumise 4:3.

Nüüd oli Eesti koondis siis sama kaugel kui 2015. aastal Pärnus ja 2017. aastal Itaalias. Ka siis mängiti B-divisioni finaalis. 2017. aastal oli vastaseks Türgi, kellele siis 2:4 kaotati. Türgi tuli vastaseks ka nüüd, kes teise alagrupi võitis.

Finaal oli finaali vääriline. Türklased läksid juba esimesel minutil juhtima. Eesti pääses aga Kristjan Marmori super käärlöögist ja vastaste omaväravast 2:1 juhtima. Siis lõid mängu teisel kolmandikul ühe minuti sees värava nii vastased, kui Argo Alaväli. Kohe järgmisel viigistavad türklased seisu.

Neli minutit enne kohtumise lõppu viib Sander Lepik eestlased omakorda 4:3 juhtima. Viimane minut on aga tõeline thriller – Rasmus Munskind teenib ilusa soorituse järel kümme sekundit enne kohtumise lõppu penalti. Seda läheb Palivere mees ka ise lööma. Türklaste väravavaht suudab aga löögi jagadega tõrjuda. Jääb viis sekundit ja vastased ei jõua enam midagi korda saata.

Eesti rannajalgpallikoondis on Euroopa 12 tugevama koondise hulgas.„See oli suur unistus ja nüüd see täitus. Meil oli ka õnne, kuid õnn ju tugevaid soosibki,” ütles Mäeorg.

See on täiesti ajalooline ja üks erakordsemaid saavutusi üldse Eesti jalgpalli jaoks. Ka pallimängude jaoks tervikuna.

Eesti koondise kõige kogenumaks mängijaks on viimastel aastatel olnud just Mäeorg. Sellel aastal täitus tal kümnes koondiseaasta. Ta on kõige enam koondisemänge mängiv jalgapallur rannakoondises läbi aegade. Neid on tal nüüd kokku 82. Väravaid on ta Eesti eest löönud 18. Just Priit Mäeorg on koos Roman Minlibajeviga need kaks, kes osalenud kõigis kolmes Euroliiga finaalis.

Mäeorg alustas sporditeed Kõmsi algkoolis. Jalgpallitreeningutele läks ta Virtsu kooli, kui alustas treenimist Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis. Ta mängis esimese klubi eest Eesti noorte meistrivõistlustel mitmeid aastaid. Tallinnas elades mängis ta Nõmme Kalju eest ka Premium Liigas. Vanad treeningpäevikud näitavad, et Priit oli lapsena suurepärane ja kohusetundlik treenija. Tema treeningul osalemise protsent oli lausa 95. Kuigi ta pidi käima Virtsus trennides bussiga, ei puudunud ta peaaegu mitte kunagi.

Rasmus Munskind alustas jalgpalluriteed Palivere põhikoolis oma isa Väino Munskindi treenerikäe all. Hetkel teeb ta rannaliival oma parimaid mänge, olles koondises oluline lüli. Viimastel aastatel on ta Augur Enematiga tulnud palju kordi Eesti meistriks ja kuus aastat on mänginud Eesti koondises. „Rasmus alustas jalgpalliga kuue aastaselt. Võtsin ta trenni kaasa, kui viisin neid läbi 1-2.klassi lastele. Kohe näitas ta ülesse suurt sihikindlust ja töökust. Oskused omandas kiiresti. Tema vaba aeg oli sõpradega õues. Pean oluliseks, et ta sai teistega väga hästi läbi. Ta motiveeris teisi trennikaaslasi. Lisaks harrastas ta ka teisi alasid, näiteks saalihokit ja kergejõustikut. Südamesse läks aga jalgpall,” ütles Väino Muskind.

Rasmus Munskind on 37 korda mänginud ka Premium Liigas. Kirjas on tal seal ka kaks väravat.