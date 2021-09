Ajuteadlane Jaan Aru: mind huvitavad loomeinimese sähvakad

Rehetoa akadeema Soolus Taaveti talus alustas mullu küünlapäeva aegu ja on varsti lõpetamas oma teist hooaega. Soolus käis ajuteadlane Jaan Aru rääkimas sellest, mis teda ennast köidab – loovusest.

Oma huvide ja uurimistöö kohta ütles Aru rehetoa akadeemias ise: „Mind huvitab, kuidas meie aju – äge bioloogiline masin – on seotud teadvusega. Kuidas need kaks kokku käivad? Kuidas on võimalik, et oleme inimkonnana nii palju asju teinud, Kuu peal käimisest vaktsiinideni, ja me ei saa aru, kuidas meie ajus tekib tunne, et ma olen keegi. Tunne, mida nimetame teadvuseks.“

