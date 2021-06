Läänemaa rannajalgpallurid mängisid maailmameistrivõistluste valikturniiril

17.-19. juuni toimus Portugalis Nazares rannajalgpalli maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniir, kus Eesti koondises mängisid Kõmsilt pärit Priit Mäeorg ja Paliveres sporditeed alustanud Rasmus Munskind.

Eesti rannakoondis alustas pikka turniiri eelringist, et lunastada pääse alagrupiturniirile.

Eelringis alistati avavooru lisaajal Rumeenia 4:3. Seejärel kaotati Inglismaale, kes alistas Eesti koondist 2:2 kohutumise lõppemisel penaltiseerias.

Viimases eelringi kohtumises võideti Rootsi tulemusega 3:2, mis tagas Eesti koondisele koha ka MM-valikturniiri alagrupifaasi. “Alagrupiturniiril olid vastased muidugi ülitugevad,” ütles treener Jaanus Getreu.

Maailma üks paremaid meeskondi Šveits alistas Eesti tulemusega 12:4. Edasi saadi hästi hakkama Euroopa tipu Prantsusmaa vastu, kellele kaotati kõva võitluse järel 1:4. Kolmandas kohtumises mindi vastu Aserbaidžaaniga, kuid lõpusekundite väravast õnnestus aseritel meie mehed 4:3 maha suruda.

Edasi mängiti kohamängud. Alustuseks võideti Kazakhstani 3:2. Seejärel mindi 13.-14. koha kohtumises vastamisi Taani koondisega. Pikalt ja turvaliselt juhtinud Eesti andis siiski lõpuks mängu ära. Kaotus 6:7 saavutas Eesti koondis 14. koha. “Kahes viimases kohtumises lõi Eesti kasuks kaks väravat ka meie Priit Mäeorg,” ütles Getreu.

Meeste roll lõppenud MM-valikturniiril oli erinev. “Kahjuks mängisin episoodiliselt ainult viimastes kohtumistes. Sain enne suurt turniiri reielihase vigastuse, kuid saime kaheksa suurepärast mängu tugevate vastaste vastu, ütles Munskind.

Mäeorg oli igas kohtumises platsil ja jäi oma etteastetega rahule, kuid kahetses nappe kaotusi: “Ülimalt kahju on mängudest Taani ja Inglismaa vastu. Õnn ei olnud meie poolel. Täiesti mängitav oli ka Prantsusmaa.”

Kogenud mängija oli rõõmus, et koondisega liituvad uued noored mehed: “Mul on hea meel, et koondisesse lisandub uusi noori mängumehi, kel on juba ka enesekindlust rahvusvahelistes kohtumistes,” ütles Mäeorg.

Läänemaa jalgpallurid Mäeorg ja Munskind on oma ala professionaalid. Mäeorg alustas jalgpallitreeningutega Virtsus, Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis, treener Getreu käe all ja nüüd on ta rannakoondises pidanud koguni 78 kohtumist ja löönud 18 väravat. Lisaks on ta mänginud tavajalgpalli Premium Liigas, Nõmme Kalju särgis. “2021 aasta suvi on juba kümnendaks järjestikuseks koondiseaastaks,” ütles Getreu.

Paliveres, oma isa Väino Munskindi käe alla jalgpalluriks kasvanud Rasmus Munskind tõusis kindlaks koondislaseks viis aastat tagasi. Ka temal on Premium Liiga jalgpallikogemus, kus ta on ääesindanud 37 kohtumises nii Viljandi JK Tuleviku kui ka FC Viljandi värve. “Käesoleval aastal läheb kuues koondisesuvi,” ütles Getreu.

Rannajalgpallurid jätkavad Eesti meistrivõistlustega, mille avaeteapp toimub juba eeloleval laupäeval 3. juunil.