Perakülas põles suitsusaun, Läänerannas leiti mürsukest

Perakülas põlenud suitsusaun. Foto: päästeamet

19. juulil kell 18.22 said päästjad väljakutse Lääne-Nigula valda Perakülla, kus põles saunamaja. Kuna tegemist oli suitsusaunaga, kasutasid päästjad saunaruumidest suitsu välja saamiseks ventilaatorit. Põles leiliruumi lagi ja et põleng likvideerida, avasid päästjad nii laekonstruktsioonid kui ka otsaseina. Kustutamiseks kulus 2000 liitrit vett.

17. juulil kell 00.55 öösel sai häirekeskus teate, et Haapsalus Niine tänaval tuleb kortermaja ventilatsiooniavast suitsu. Sündmuspaika jõudnud päästjad kontrollisid eluhoone üle ja põlengut ei tuvastanud. Ilmselt